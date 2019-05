Pop-Briefing: Jetzt kommt die Stubete Gäng!

Darüber wird gesprochen

Gesprächsthema Nummer eins ist der Youtube-Film «Der Rap Hack», in welchem aufgezeigt wird, wie die grossen deutschen Rapper und deren Manager auf ihre grossartigen Streaming-Quoten kommen. Nämlich durch Manipulation. Alles ist käuflich in der neuen Musikwelt. Bloss der Konzertbesucher nicht – was erklärt, warum die schleunigst emporgeschossenen Spotify- und Youtube-Helden im realen Leben oft so wenig Konzertpublikum generieren.

Unter einem Mangel an Konzertbesuchern leidet auch das Vereinigte Königreich, wo – wie wir seit diesem Wochenende wissen – gerade so ziemlich alles über den Haufen geworfen wird, was den Bewohnern in den letzten Jahrzehnten lieb und teuer war. Das betrifft längst nicht bloss die Politik, sondern eben auch das Nachtleben.

Innert kürzester Zeit sind dort gerade altehrwürdige Live-Clubs geschlossen worden. Zum Beispiel The Harley in Sheffield, der Club, in welchem Bands wie die Arctic Monkeys oder The xx ihre ersten Konzerte gespielt haben. Gleich ergeht es dem Maze in Nottingham, der Heimstätte des Singer/Songwriters Jake Bugg. Der Club schliesst nach 15 Jahren, ebenfalls aus finanziellen Gründen – und weil sich die Trinkgewohnheiten der Besucher geändert hätten. Auch das City-Pub Victoria Inn in Derby hat die Pforten geschlossen, der Club, in welchem Bands wie Kasabian oder Snow Patrol gross geworden sind. Die Einschätzung dort: Die Leute seien nicht mehr so gesellig wie früher und hätten keine Lust mehr, für Livemusik zu bezahlen.