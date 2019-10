Pop-Briefing: Warum Chris von Rohrs Schleimbeutel rebellieren

Darüber wird gesprochen

Noch immer ist die Musikwelt am Streiten darüber, ob das neue Album «Ghosteen» von Nick Cave nun ein epochales Meisterwerk sei oder doch etwas arg gefühlig daherkommt. Psychologen stellen Deutungen an, wie der Tod seines Sohnes sich in diesem Werk niederschlägt, ob Cave in der Religiosität Trost sucht, oder ob er selber eine Welt erschafft, die ihm Erlösung bietet – und es wird gemutmasst, ob sich sogar ein bisschen Todessehnsucht in dieser Musik findet.

Nach einer halben Woche lässt sich eines sagen. So viel geballten Seelenschmerz hat man auf einem Album noch selten vernommen. Es ist ein fast schon übersinnliches Werk, das einen nicht loslässt. Aber öfter anhören mag man es sich dann irgendwie doch nicht. Ganz finstere Sache.