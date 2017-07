Ein Achtzehnjähriger blickt zurück

Das Rätsel um den Titel seines ersten Albums löst Declan McKenna auf, bevor es richtig losgeht. Gleich zu Beginn der CD hört man ein kleines Kind ebenjene Frage («What do you think about the car?») rufen.

Es ist der aus einem Heimvideo entnommene vierjährige Declan, den die Meinung seines Vaters interessiert. «Ich war immer schon neugierig», sagt McKenna, inzwischen achtzehn. «Ich wollte alles wissen, vielleicht, um mit meinen Geschwistern mithalten zu können.»

Gitarre mit acht, Schlagzeug mit zehn

Declan ist das jüngste von sechs Kindern, und auch musikalisch war er immer früh dran. Mit acht lernt er Gitarre, mit zehn kommt das Schlagzeug dazu sowie die Gründung seiner ersten Band, auch das Schreiben eigener Songs «war eine Sache, die sich schon entwickelte, als ich noch ein Kind war».

Die meisten Songs auf «Car» schrieb der in Hertfordshire geborene und noch bei den Eltern lebende Declan mit sechzehn. «Ich wollte schon immer Lieder schreiben und live auftreten.» McKenna verliess die Schule mit sechzehn, trat in drei Jahren dreimal beim Glastonbury Festival auf, wurde von der BBC in die viel beachtete Newcomerliste aufgenommen und gilt als eine der grössten Indie-Pop-Rock-Entdeckungen Grossbritanniens seit langem.

Zwischen Jake Bugg und David Bowie

McKennas Songs sind bemerkenswert unterschiedlich und vieldimensional, stilistisch zwischen Jake Bugg, den Arctic Monkeys (deren Produzent James Ford «Car» produziert hat), Jeff Buckley und David Bowie. «Ich hatte den Wunsch, so viel wie möglich in der Musik zu erkunden und dabei auch mich selbst besser kennen zu lernen», sagt McKenna. «Das Album ist ein Dokument meiner Jahre zwischen fünfzehn und siebzehn.»

Frappierend ist die textliche Reife dieses Teenagers, der unlängst zum ersten Mal wählen durfte («Endlich! Ich war noch zu jung, um gegen den Brexit zu stimmen – was für ein Mist.»)

Im mitsingtauglichen «The Kids» macht er sich Gedanken über die «vielen Unsicherheiten in meiner Generation, sei es das eigene Aussehen, die Wirkung auf andere und die Zukunft». «Paracetamol» ist ein Lied über einen Transgenderjungen und allgemein «darüber, dass jeder Mensch Akzeptanz und Respekt verdient und keinen Hass».

Und in «Brazil», geschrieben mit fünfzehn Jahren, nimmt sich McKenna das korrupte Gebaren der Fifa zur schmächtigen Brust. «Obwohl ich Fussballban bin. Ich denke, wir jungen Menschen können mehr, als nur aufs Handy zu glotzen und zu feiern. Die Welt da draussen ist ernst, man sollte ihr auch in der Kunst ehrlich und intelligent be­gegnen.»

