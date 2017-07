Polo Hofers bewegtes Leben

Geboren wurde Polo Hofer am 16. März 1945 in Interlaken, aufgewachsen ist er mit drei Geschwistern in Oberhofen als Sohn eines Kaufmanns. Seine musikalische Karriere hat Polo Hofer als Schlagzeuger und Gründer von Polo’s Pop Tales begonnen und als Mitbegründer von The Jetmen.

Das war seine allererste Band, die er 1961 hobbymässig gründete, während er eine Lehre als Handlitograf absolvierte. Gegen den Willen seines Vaters setzte Polo Hofer später auf die Karte Musik. Polo, der als Kind so schüchtern war, dass er nicht ans Telefon gehen konnte, aber auf der Bühne stets aufblühte. Er sorgte für die Unterhaltung in der Pfadi, in der Schule galt er als Pausenclown.

1971 gründete Urs «Polo» Hofer gemeinsam mit Hanery Amman, Schifer Schafer und Sämi Jungen die Band Rumpelstilz. Zwei Jahre später veröffentlichten sie die erste Single «Warehuus-Blues», weitere zwei Jahre später die erste Platte «Vogelfuetter». Auf die Kappe von Rumpelstilz gehen die ersten grossen Hits «Kiosk» und «Teddybär».

Rumpelstilz mit «Kiosk». Quelle: Youtube/Pogue Mahone

Rumpelstilz mit «Teddybär». Quelle: Youtube/chiseller

1979 folgte das SchmetterDing, gemeinsam mit Span und der Musikerin Marianna Polistena. Unter diesem Namen erschienen vier Alben, darunter «Tip-Topi Type» (1979) und «Enorm in Form» (1981). Danach kam die SchmetterBand, in dieser Formation spielte Hofer bis 2003.

Es folgte die Mitbegründung von The Alpinistos mit Hanery Amman und Hank Shizzoe, verschiedene Gastauftritte und ab 2008 war es dann Polo Hofer und «Die Band». 2006 wurde «Alperose» von den TV-Zuschauern zum «grössten Schweizer Hit» aller Zeiten gewählt. 2009 schliesslich veröffentlicht Hofer mit „Prototyp“ sein erstes Soloalbum.

Neben der Musik war er in jungen Jahren auch politisch aktiv. Gemeinsam mit Pier Hänni, Carlo Lischetti und Margrit Probst gründete Hofer die «Härdlültli»-Partei (1971) und setzte sich für die Legalisierung von Cannabis ein.

Anfang der Achtzigerjahre war Polo Hofer als Kolumnist Mitglied in der Kulturredaktion der «Berner Zeitung». Er komponierte 1986 für die Stop Aids-Kampagne einen Song, schrieb eine Fussbalhymne («Manne, mir blybe dranne»), spielte in verschiedenen Filmen mit, moderierte Radiosendungen und war künstlerischer Leiter der ersten fünf Rock&Blues-Cruise-Kreuzfahrten im Mittelmeer.

Polo Hofer litt an Lungenkrebs. Im Mai 2016 zog er sich aus der Öffentlichkeit zurück. Der Vernissage der von ihm lancierten Ausstellung «Saitensprünge – wenn Musiker malen» im Berner Kornhausforum blieb er im August 2016 fern. Ein paar Tage später äusserte er sich in einem Interview mit «TeleBärn»-Moderator und Jasskollege Matthias Mast zu seinem Gesundheitszustand. Der Krebs könne nicht geheilt werden, wusste er schon damals.

Seinen Lebensmut hatte er bis zuletzt nicht verloren. Er malte, kochte – und arbeitete an einem letzten Album. «Es heisst ‹Another Side of Polo Hofer›. Es handelt sich nicht um neue Aufnahmen, singen kann ich nicht mehr. Ich habe vor ein paar Jahren mit Hanery Amman und Hank Shizzoe ein paar englischsprachige Songs aufgenommen. Daraus soll eine limitierte Doppel-CD mit Studio- und Liveaufnahmen werden», sagte er im Mai noch gegenüber dieser Zeitung.

Auf die Frage von Matthias Mast, ob er nicht eine Autobiografie schreiben wolle, sagte Hofer: «Ich habe keine Lust, mein ganzes Leben im Kopf nochmal durchzugehen». Nun werden das andere für ihn tun.

Am Samstag ist er 72-jährig seinem Krebsleiden erlegen. (Berner Zeitung)