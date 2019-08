Ach, Bonnie

Schon das dritte Lied ist «It’s a Heartache», und tatsächlich schmerzt das Herz ein bisschen, aber es ist ein gutartiger Schmerz, jener in Wattebäuschchen. Dann folgen ein paar eher fade Stücke von ihrem 17. Album. Und schon nach einer halben Stunde passiert es: die totale Finsternis des Herzens.

Das ersehnte «Total Eclipse of the Heart» geht unter. Etwas stimmt nicht. Die Stimme nicht, der Rhythmus nicht, ach, es fehlt die Zärtlichkeit. Und plötzlich wird einem klar: Das echte, grosse Gefühl gibt es nur noch in der Vergangenheit – es ist nur noch eigene Erinnerung. Das Publikum derweil gibt sich weder empört noch beeindruckt, sondern singt munter mit und plaudert laut in den Pausen.

Nach 40 Minuten verschwindet sie kurz hinter die Bühne und kommt wie verwandelt zurück. Jetzt stimmt alles, und «Turtle Blues» von Janis Joplin ist gleich grossartig. Die Stimme wie bestes Schmirgelpapier ist jetzt gut in die Musik eingebettet. Der Blues tief und fordernd, der Song versöhnt und heilt.

Und es wird noch besser. Es folgt mit «Slow Walk» noch ein Blues. Und als wären nicht schon alle selig, kommt jetzt «Simply the Best», jener Song, den sie einst noch vor Tina Turner gesungen hat, der aber nie einschlug. Und zum Schluss, natürlich, ein fast perfektes «Holding Out for a Hero», und für diese Minuten darf man(n) sich heldenhaften Gefühlen hingeben – wie früher.

Bonnie Tyler: «Between the Earth and the Stars», Earmusic, 2019.