Am liebsten hat sie es unbehaglich

Dass sie jetzt den Titelsong für den neuen Bond-Film einsingen soll, den letzten mit Daniel Craig, und das als jüngste Interpretin von allen in dieser Serie, wird als Superlativ gefeiert. Aber alles an Billie Eilish kommt einem superlativ vor. Eine solche Karriere hat das Genre noch selten erlebt.

Die Sängerin hat mit ihrem ersten, zu Hause aufgenommenen, von der Kritik für seine Vielseitigkeit gelobten Album «When We Fall Asleep, Where Do We Go?» über vier Milliarden Streams ausgelöst und es in den USA und Grossbritannien auf Anhieb zur Nummer eins gebracht. Sie wurde 2017 für die vier wichtigsten Grammys nominiert, tourte in ausverkauften Hallen, bringt ihre Fans zum Sieden. Sie ist, ohne es zu wollen, zur Sprecherin der Generation Z geworden.

Schon mit 13 Jahren machte die Tochter eines Musikerpaars aus Los Angeles mit ihren Auftritten und Songs von sich reden. Was mit erklärt, warum sie schon mit 18 Jahren weiter gekommen ist als viele in ihrer gesamten Karriere. Ihr Welterfolg – sie trat auch mehrmals in Zürich auf – hängt einerseits mit einem Marketing zusammen, das keine Gelegenheit auslässt, den Ruhm der Sängerin über alle Kanäle zu mehren. Billie Eilish wirbt für alle möglichen Produkte, setzt mit ihrem ­exaltierten Kleiderstil Trends oder greift sie auf.