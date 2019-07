Der Mann, der die Musik auf den Gurten brachte

Eigentlich ist klar: Am 2. und am 3. Juli 1977 fand das erste Gurten­festival statt, damals noch ein alternatives «Internationales Folkfestival», das gerade in Sachen Umweltverträglichkeit eine Pionierleistung erbrachte. Doch schon vorher gab es musikalische Freiluftaktivitäten auf dem Berner Hausberg, und ab und zu meldete sich jemand, der das «wirklich erste» Open Air auf dem Gurten organisiert haben wollte. Einer, der sich – durchaus selbstironisch – als Urvater des Gurtenfestivals bezeichnete, war Ferdinand Bärtschi.