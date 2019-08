Der Unruhestifter

In den späten 1980er-Jahren wurde Andrea Kaiser mit seiner Band Dnjepr zu einer Koryphäe des Berner Undergrounds – sagenumwoben. Die Szene und auch Kritiker waren allesamt begeistert und fanden kaum Worte für diese kompromisslose Musik aus dunklen Melodien mit schreienden, seufzenden Gitarren und schwelenden Rhythmen.

Klar, dass Kaiser auch seine Musik nie definieren wollte, dass er mit Etiketten wie «New-­Wave-Post-Punk» wenig anfangen kann. Schubladen sind ihm ein Gräuel, Gefälliges sowieso. Er sagt etwa: «Ich mache mehr oder weniger ernsthaft Musik, seit ich 13 Jahre alt bin. Für mich war immer klar: Ich werde kein Rockstar. Du kannst nur von der Musik leben, wenn es den Leuten gefällt, und das ist eine riesige Unfreiheit.»

Der Misstrauische

Andrea Kaiser ist ein Unruhestifter. Einer, der jedem Anschein von heiler Welt misstraut. Er hat, obwohl selber Teil der damaligen aufbegehrenden Jugend, ihr auch den Spiegel vorgehalten. Er bezeichnete Züri West und Tom Waits etwa als «Meitschi-Musik», weil das damals alle hörten, und nannte es «Wohlstandsrock». Er gab Voll-Play-back-Konzerte, nur um alle zu brüskieren. «Das Publikum ist ohnehin unwichtig» ist auch so ein Satz, den er heute noch braucht. Er sagt aber auch: «Ganz so ist es natürlich nicht. Sonst würde ich ja nicht auftreten wollen.» Understatement und Provokation sind bei Kaiser Programm und Attitüde zugleich.

Das Comeback

Lange war es still um ihn. Nach 25 Jahren gab er 2017 mit «The Nine Gates» ein hochgelobtes Comeback, dieses Mal nur noch als One-Man-Band. So, als hätte er nur darauf gewartet, dass es in Bern wieder Platz gibt für Musik aus dem Untergrund. «Der Techno hat die Livemusik wirklich schwer beeinträchtigt», sagt er. «Plötzlich war der DJ der Held. Bands und Konzertmöglichkeiten wurden verdrängt. Jetzt sind wir daran, uns zu regenerieren. Im Moment passiert wahnsinnig viel. Und das ist sehr spannend. Nichts gegen DJs, aber ich bin froh, haben wir wieder Raum für Bands. Ich sehe und höre einfach gerne Bands. Punkt.»

Die Zeit ist also wieder reif. Nächste Woche folgt mit «Songs of No Return» Kaisers zweites Solowerk. Und neu nennt er sich auch nur noch Dnepr, weil «die Angelsachsen das nicht aus­sprechen können», wie er sagt. «Die sagen dann Dnschiper oder so.»

Musik über Literatur

«Songs of No Return» also, das ist der Grund für dieses Treffen in dem halb leeren Haus. Denn das Album verrät zumindest etwas über Kaiser: dass er ein Leser ist. Die zwölf Lieder, die eigentlich wieder keine Lieder sind, sondern Schichten von Melodien und Klanggewölbe, beziehen sich alle auf literarische Werke. Die Frage drängt sich auf: Hat sich da einer in den Elfenbeinturm zurückgezogen? Gibt es nicht mehr genug Reibung da draussen?