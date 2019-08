Dieser Lärm tut unwahrscheinlich gut

Dank einem grossen Konzert wie jenem in Zürich, in dem sie so viele Bereiche der Musikgeschichte streifen – den Glampop, die Clubmusik, den sehr lauten Rock ’n’ Roll , den nicht minder lauten Noise, den süssen Popsong –, werden sie so schnell nicht verloren gehen. Es ist ja auch spürbar, wie gern sie nach einem langen Sommer auf den Festivalbühnen wieder in den kleineren Lokalen spielen. Wie gern die fünf auch zusammenspielen, weil sie sich musikalisch in- und auswendig kennen, aber immer noch keine dröge Routine spürbar ist.

Am Schluss grüssen Deerhunter im langen und weit offenen «He Would Have Laughed» ihren einstigen Weggefährten Jay Reatard, jenen Garagerocker, der vor neun Jahren verstorben ist. Sie beginnen leise, und man weiss, es wird jetzt dann grad sehr laut. Müsste man jetzt nicht doch noch die Ohrenstöpsel reinstecken, weil das Hörorgan ja nur einmal intakt ist? Ach, der Lärm, er tut an diesem Abend schlicht unwahrscheinlich gut.

Weiteres Konzert: Donnerstag, 29.8., Festival Nox Orae, La Tour-de-Peilz. Infos: www.noxorae.ch