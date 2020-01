Einfach Frau sein

Alle Nummern werden von Interpretinnen gesungen, so weit, so weiblich. Doch an gerade mal fünf von zwanzig Liedern haben Frauen auch mitgeschrieben. Marianne Cathomen gehört zu dem Vierer-Songwriterteam von Beatrice Eglis «Für immer ist nicht lang genug». Eine gewisse Natascha Arnold hat für die deutsche Sängerin Liane – ebenfalls mit einer Handvoll Männern – den Song «100'000 Lügen» geschrieben, und Patricia Stauber war an der Entstehung von Moniques «Liebe aus tiefem Herzen» beteiligt.

Einzig Patricia Larras («Nebenan der Himmel») und Astrid Harzbecker («Darling, küss mich doch mal») singen Songs, die sie selber (mit)geschrieben haben. Das erklärt dann vielleicht auch, warum Sandra Diano in «Hier kommt die Nacht» Zeilen wie «Hier kommt die Nacht, vor unseren Augen, ich werde schweigen, tu mit mir, was du willst» singt.