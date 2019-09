Er war ein Manisch-Depressiver mit grossen Illusionen

So blieb Daniel Johnston in der Rolle des geliebten Antistars, der die Lieder der New Yorker Anti-Folk-Generation um Jeffrey Lewis oder die Moldy Peaches beeinflusste – wie auch die Indie-Prominenz von den Flaming Lips bis zu Beck oder Tom Waits. Diese Künstler ehrten Daniel Johnston auf dem Sampler «The Late Great Daniel Johnston».

Auf dem Cover war Johnston zu sehen, wie er, der «Sorry Entertainer», zu Lebzeiten vor seinem eigenen Grab steht. Und es sind Songs wie «True Love Will Find You in the End» zu hören, die wissen, irgendwo wird es auch für ihn Erlösung und echte Liebe geben.

Nun ist Daniel Johnston an einem Herzinfarkt gestorben. Er wurde 58 Jahre alt.