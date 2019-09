Es muss knistern

Doch noch wird die Legende zu Chlöisu Friedli erzählt und gehört zur Stadtberner Kulturgeschichte wie auch der Ort, wo seine Karriere begann: die Mahogany Hall am Klösterlistutz. Dort wurde der 1949 geborene und in Bern-Betlehem aufgewachsene Friedli in den späten 1960er-Jahren erstmals als Honkytonk-Pianist wahrgenommen.

Er spielte in der legendären Longstreet Jazz Band, war deren jüngstes Mitglied und sorgte schon bald mit seiner Interpretation der Jazznummer «Salty Dog» für Furore. Ab Anfang der 1970er Jahre gehörte er verschiedenen Formationen wie etwa den Blues Shouters an und trat vermehrt solo auf.

Seine Darbietungen mit ausschweifenden Monologen und den skurrilen, poetischen Geschichten, die er auf dem Klavier herumklimpernd erzählte, wurden zum Höhepunkt wilder Berner Szenenächte.

In der Klinik

Wie so vielen anderen auch war dem früh vaterlos gewordenen und in bescheidenen Verhältnissen aufgewachsen Künstler der grosse Lebenshunger zur Bürde geworden. Nach Aufenthalten in psychiatrischen Kliniken, etwa auch in der Waldau, ging er 32-jährig vor den Zug.

Das wohl bekannteste Lied aus Friedlis Feder ist der «Sünneliblues», der bildstark und beinahe literarisch vom Klinikalltag erzählt: «..., u nächer isch der Dokter cho: Herr Friedli, mir göh schnäll echli ga rede mitenand. Am beschte uf der eeh... im Wöschruum, uf der Toilette. Si hei nid emal es Rüümli, wo me cha rede mitenang.»

«Er machte nur Bilder – Bilder, die einem die Seele öffnen.»Urs Hostettler über seinen Freund, Musiker Chlöisu Friedli

1980 konnte er für eine TV-Dokumentation über Städteentwicklung einen Song schreiben und schuf mit «Tscharniblues» ein weiteres Stück unvergessene Berner Musikgeschichte. Dass Friedli in Erinnerung blieb und bleibt, ist Leuten wie Urs Ho­stettler zu verdanken, ein einstiger Musikerfreund, selber Liedermacher und Verleger der Fata-Morgana-Genossenschaft.