Glamour aus der Hauptstadt-Garage

Keine One-Woman-Show

Doch The Jackets sind keine One-Woman-Show: Schlagzeuger Chris Rosales spielt geradlinig, aber adrenalingeladen, nie gönnt er der Band eine Verschnaufpause. Sam Schmidiger mag der Unauffälligste im Dreierbund sein, doch ohne seine Bassläufe würden The Jackets nur halb so nachhaltig wummern.

In zahllosen Liveshows hat das Trio seinen eigenen Sound gefunden, eine Art glamourösen Garagenrock, hochenergetisch und euphorisierend, mit Einflüssen aus Hardrock, Punk und Psychedelic. Die Wurzeln liegen klar in den Sixties, doch bei den Jackets treibt der Retrosound neue Blüten. Auf Platte ist die Live-ausstrahlung der Band kaum zu reproduzieren. Das haben The Jackets begriffen und halten Studio und Konzertbühne auseinander.

Diesmal sind sie dem perfekten Garage-Album wieder etwas nähergekommen. Schliesslich konnten sie auf die Freunde der Garage-Community zählen: An den Aufnahmereglern sass Nene Beretta, produziert wurde das Album vom kanadischen Garage-Produzenten King Khan, für das Finish sorgte der US-Amerikaner Jim Diamond, den man von den White Stripes her kennt.

Kein Wunder, dass der Sound stimmt. Mit dem Single-Track «Steam Queen» und dem wavigen «Losers Lullaby» finden sich auch ein paar richtig gute Songs auf dem Album. Was hier aber vor allem zählt, ist die Attitüde, und da braucht das Trio keine Vergleiche zu scheuen. Am Donnerstag taufen The Jackets ihr Album in der Rössli-Bar. Und bald sind sie in Europa unterwegs.

Vinyl/CD: The Jackets: «Queen of the Pill», Voodoo Rhythm. Albumtaufe: 6. Juni, Rössli-Bar, 21 Uhr.