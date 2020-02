Er macht Balkan-Musik queer

Bozo Vreco bei seinem Auftritt im Volkshaus Zürich. Video: Aleksandra Hiltmann

«Kein Problem», sagte ein Mann mittleren Alters vor dem Konzert zu Bozos Identität, aber ungewöhnlich sei so jemand in Bosnien, meinte eine Frau Mitte 20. Nicht alle aus ihrer Familie seien mit diesem Lebensstil einverstanden, Homosexualität sei weiterhin ein Tabu. Seine Musik würden die Verwandten in Bosnien trotzdem hören. Die junge Frau sowieso. Für sie töne seine Musik nach einem Stück Heimat. Dort treffen verschiedene Kulturen seit Jahrhunderten aufeinander, «er verkörpert das».

Stark sein für andere

Für Vreco selbst ist seine Musik eine Revolte gegen das, was in seinem Heimatland schiefläuft. Seine Musik reisse Grenzen ein, daraus entstünden viele gute Dinge, «sogar in Bosnien». Fragen nach schwierigen Zeiten weicht er aus. Es habe Auf und Ab gegeben. Das queere Leben in Bosnien sei tough und gefährlich. Man müsse stark sein, um für andere ein Vorbild sein zu können. An der ersten Pride in Bosnien, letztes Jahr im Herbst, lief er in der vordersten Reihe mit, «endlich die Türen und Fenster zu Europa, zur Welt öffnen», auch wenn noch viel zu tun bleibe.

Auf der Bühne strahlt er all das weg, reisst den Saal von den Stühlen, ohne dabei in schmissige, kitschige Folklore zu verfallen. Seine eindringliche Stimme ist eine Aufforderung mitzufühlen, mitzuleiden und sich mit ihm im Moment zu befreien. Rundherum singt das Publikum mit, als wäre es ein einziger Klangkörper. Bei den alten wie den neuen, von ihm geschriebenen Liedern wiegt sich hin und her.

Wie in Ekstase dreht sich Bozo zur Musik, wie ein Derwisch, sein Rock dreht sich mit, diesmal nicht sanft, sondern scharf wie ein kreisender Teller hoch über dem Boden. Der Takt ist wieder schneller geworden, überall Arme in der Luft, Hände, die klatschen. Die Befreiung, von der er gesprochen hat, kommt im Hier und Jetzt an. Der Saal scheint sich aufzulösen, Teil einer Welt zu werden, in der alle Sevdah sind und sich selbst finden, so wie Bozo.

Was können wir von Sevdah lernen?

Foto: Boris Müller

Das neue Album von Bozo Vreco erscheint im März. Mehr Informationen zum Künstler finden Sie hier.