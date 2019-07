Jaël zeigt sich von ihrer verletzlichen Seite

Quelle: Youtube

Am letzten Freitag ist die erste Single von Jaël Mallis neuem Album «Nothing To Hide», das am 27. September herauskommt, erschienen. Drei Tage später wurde nun auch das Video zu «Done With Fake» veröffentlicht. Darin präsentiert sich die schöne Bernerin zu Beginn als perfekt hergerichtete Frau, die im Verlaufe des Videos ihre Maske komplett fallen lässt.