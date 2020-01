«Louenesee» mit Örgeli

Nicht nur Verbrecher zieht es zurück an den Tatort. Auch Musikerinnen und Musiker schauen gern dort vorbei, wo sie ihre besten Konzerte gegeben haben und auf ein treues Publikum zählen können. Polo Hofer etwa spielte in dreissig Jahren mehr als siebzig Konzerte in der Mühle Hunziken. Auch das Trio mit dem sonderbaren Namen Schörgeli findet demnächst zurück zu «seinem» Tatort. In den Bären Münchenbuchsee, genauer in das «Säli» der einstigen Landbeiz, die heute auch auf ein urbanes Publikum zählt.