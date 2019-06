«Mit der Mondlandung dachte jeder, dass ein neues Zeitalter anbricht»

Brian May, Sie sind Rockstar und Astrophysiker. Wie geht das zusammen?

Komischerweise passt beides sehr gut zusammen. Wir sind ja Menschen, und wir haben nur ein Leben auf diesem Planeten. Wir können also nicht auswählen, in einem Leben Wissenschaftler und im anderen Musiker zu sein. Ich glaubte deshalb daran, beides zu können.