Pop-Briefing: Die Grösste ist Missy Elliott

Das muss man hören

Missy Elliott hat wieder einmal eine EP veröffentlicht. «Iconology» heisst sie, und die Rapperin und Sängerin ruft in diesen fünf Tracks in Erinnerung, welch zentrale popkulturelle Figur sie immer noch ist. Sie macht in «Throw It Back» ja auch rasch klar, wer sie ist: «What you doin' now, I did for a while», sagt Missy Elliott an die Adresse der jüngeren Musikerinnen. Und es hat dann auch genügend Selbstreferenzen drin, die an ihre revolutionären Produktionen und Hits «Get Ur Freak On», «Work It» oder «Sock It 2 Me» erinnern und damit an eine Zeit, als man Musikvideos noch auf MTV angesehen hat und danach in den CD-Laden des Vertrauens gepilgert ist.