Pop-Briefing: Zurück zum Abenteuer

Psychedelisches, Analoges und auch Träumendes findet sich auch bei der Band Vanishing Twin. Der Charakter dieser Gruppe lässt sich immer noch am besten am Titel ihres letzten Albums «Choose Your Own Adventure» ablesen, einem so neugierigen wie verspielten wie abenteuerlichen Stück Musik. Das ist auch auf dem neuen Album «The Age of Immunology» nicht viel anders. Was nun noch fehlt, ist ein hiesiges Konzertdatum.