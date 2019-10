Pop-Briefing: Klatsch mit Sir Elton

Was blüht

Am Freitag soll Kanye Wests Jesusalbum «Jesus Is King» nun aber wirklich erscheinen – und damit diesen blühenden Kolumnenpunkt wieder für Weltlicheres freigeben. Gleichzeitig läuft in einigen Imax-Kinos (nicht aber in der Schweiz) die passende Doku. Hier, ein erster Vorgeschmack: