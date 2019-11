Pop-Briefing: Ist Aldi die bessere Migros?

Darüber wird gesprochen

Das Open Air St. Gallen gehört – zusammen mit dem Paléo in Nyon – zu den Parade-Festivals der Schweiz. Letztes Jahr war es erstmals seit Jahren nicht mehr ausverkauft, in diesem Jahr folgte ein Publikumseinbruch um 10 Prozent und ein Defizit in unbekannter Grösse. Seither munkelt man in der Szene, dass das Festival im Sittertobel der heisseste Kandidat für die Übernahme durch einen Konzertmulti sei. Der amerikanische Branchenprimus Live Nation hat angekündigt, sich künftig vermehrt in die Schweizer Festival- und Konzertlandschaft einmischen zu wollen, nachdem er 2017 bereits die Aktienmehrheit des Hip-Hop-Open-Airs Frauenfeld aufgekauft hatte.

Seither wird jede auffällige Regung in St. Gallen minuziös beobachtet. Und so wurde man hellhörig, als letzte Woche verkündet wurde, dass die Migros – seit 2001 Hauptsponsor des Festivals – aussteige. Der Konkurrent Aldi übernimmt ab sofort. Man sei bei den Verhandlungen um eine Vertragsverlängerung auf keinen gemeinsamen Nenner mehr gekommen, sagte der Migros-Mediensprecher. Nun wird gemutmasst, ob der Wechsel des Hauptsponsors ein Indiz dafür sei, dass ein Besitzerwechsel bevorsteht. Allerdings würde dies – wenn schon – eher auf den zweiten grossen Festival- und Ticketing-Multi CTS Eventim hindeuten. Dieser richtet unter anderem die Festivals Greenfield, Southside und Deichbrand aus. Deren Sponsor: Aldi.

Aldi mischt sich ohnehin vermehrt ins Musikgeschäft ein, und neuerdings auch ins lukrative Ticketing. So wurde kürzlich bekannt, dass die Gruppe Die Fantastischen Vier eine Kooperation mit Aldi eingegangen ist. Die Tickets für die kommende Fanta-4-Tournee werden exklusiv von Aldi vertrieben, dafür soll ein höherer einstelliger Millionenbetrag an die Band geflossen sein. Die Fans mussten für den Erwerb ihrer Tickets allerdings extra eine Aldi-Filiale aufsuchen, einen Kassenbon mit einem Code erwerben, diesen im Internet einlösen, um die Tickets dann letztlich per Post zugestellt zu bekommen.