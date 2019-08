Rammstein-Musiker küssen sich in Russland auf der Bühne

Der Kuss ist kein Zufall

Ein politisches Signal, das klarmacht, dass Rammstein die derzeitige Lage im Land verurteilen. Die LGBTQ-Bewegung hat in Russland einen schweren Stand.

Homosexualität ist stark tabuisiert, gleichgeschlechtliche Lebensformen werden in vielen Bevölkerungsschichten nicht akzeptiert und Schwule und Lesben werden drangsaliert und verfolgt.

Sorry, I may be a little bit overexaggerated about this, but:PAUL AND RICHARD ACTUALLY KISSED! THEY FINALLY DID IT! AAAAH!!! ??????????????????????#Rammstein#Paulchardpic.twitter.com/9hRRz05jac

— Earl from Ipanema ? (@laudadoom) 2. Juni 2019