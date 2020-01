Rebellen mit weichem Herz

Thierry Gnahoré nickt: «Aber ich bin froh, muss ich das nicht jeden Tag machen.» Sie und ihr ganzes Umfeld ver­zichten bewusst auf einen Brotjob, setzen alles auf die Musik, auch wenn es mal eng wird. «Dann helfen wir einander aus, wir sind eine Familie», sagt Gnahoré. Das sei wirklich so kommunenmässig zu verstehen, einer für alle, alle für einen.

Ruf als Skandalrapper

Thierry Gnahoré (26), Bühnenname Nativ, hat keine Angst vor Provokation. Bekannt geworden durch ein Selfie mit dem da­maligen französischen Präsidenten François Hollande, auf dem der damals 21-Jährige den Mittelfinger zeigte. Später in den Schlagzeilen wegen eines Auslandstipendiums, das er nicht antreten konnte, weil die Vereinigten Staaten ihn nicht einreisen lassen wollten.

Dabei macht der Hüne vor allem grandiose Musik. Bern­deutschen Rap, der mit ausgefeilten Beats sehr geschmeidig klingt und auf den die Kids an Musikanlässen wie dem Royal Arena Festival in Orpund oder dem Open Air Frauenfeld total abfahren. Auf dem neuen Album wirds noch intensiver.

Als Psycho’n’Odds – also Psychonauten, die ihr eigenes Inneres erforschen – hat er sich mit Natan Veraguth zusammengetan. Dieser rappt auf Französisch, singt etwas melodiöser. Es ist Trap mit dunklem Unterton, produziert von Questbeatz, der auch für Gnahorés Band S.O.S. produziert.

Vermischung der Kulturen

Da gibt es nachdenkliche Songs wie «Grey Goose», wo Gnahoré unverblümt über seinen Hang zur Nachdenklichkeit rappt: «I bi no am Aacho, lug, aues geit so schnäu, aber i chumm nid mit», heisst es da etwa. «Ich bin von Geburt aus melancholisch», sagt er, mittlerweile sitzt er vor einer Tasse Milchkaffee.