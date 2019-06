Rein in den utopischen Raum

Zelebrierten die Grenzenlosigkeit: «Libertatia» von Ja, Panik. Video: Ja, Panik

«Es wird schon wieder eine Ja, Panik-Platte geben, das muss nur kommen», erzählt er. Doch einfach alle zwei Jahre ein neues Album zu veröffentlichen, hätte sich für ihn angefühlt, als würde er etwas verwalten. Spechtl wollte auch nicht, dass die Gruppe zu etwas wird, das man nur macht, weil man es muss. Zumal Ja, Panik zwar relativ erfolgreich waren, «aber nicht so erfolgreich, dass man sich hundertprozentig auf die Gruppe verlassen konnte. Man musste eh immer ausscheren.»

In dieser Zeit des Ausscherens, die nun schon fünf Jahre andauert, nahm Andreas Spechtl drei Soloalben auf, die auf die elektrische Gitarre weitgehend verzichten, und von aufgefundenen Reise-Sounds sowie Ambientstrukturen geprägt sind: «Wie politisch kann Sound sein? Wie politisch kann Arbeit an auch instrumentaler Musik sein? Woher kommen die Sounds?» Diese Fragen habe er sich gestellt.

«Strategies» gibt auf diese Fragen keine Antworten und will auch gar keine geben, weil es für Spechtl interessanter ist, irgendwo hinzugehen, als anzukommen. Das gelte nicht nur für seine mobile Musik, sondern auch für ihn privat: «Ich habe nur eine Miniwohnung in Berlin, in der ich schon ewig wohne, ich habe keine Kinder, ich hab kein Auto, ich habe bloss einen Computer, den kann ich theoretisch überallhin mitnehmen sowie ein, zwei Synthies.» In diesem Modus entstünden natürlich keine «Big-Band-Platten», sondern er probiere «Grenzen zu überwinden, die im richtigen Leben für viele geschlossen sind.»

«Vielleicht wäre es auch gescheiter gewesen, es wäre nicht passiert.»Andreas Spechtl

Alles ist dann eben auch nicht offen, schon gar nicht die Grenzen Europas. Und auch in der politischen Situation Österreichs sieht er in den ersten Tagen nach dem Sturz der Regierung von Sebastian Kurz keinen Neustart: Natürlich habe er mit «Freude und Schadenfreude reagiert, als dieser Kasperl abgewählt wurde. Aber vielleicht wäre es auch gescheiter gewesen, es wäre nicht passiert.» Denn der nunmehr ehemalige Bundeskanzler werde als Märtyrer zurückkehren, und es habe ihm schon Angst gemacht, «wenn die Linke und die FPÖ gemeinsam aufstehen, um diesen Kurz verständlicherweise aus dem Amt zu jagen». Zumal ja die EU-Wahlen gezeigt hätten, dass selbst ein Skandal wie das Ibiza-Video kaum Auswirkungen auf das Wahlresultat der FPÖ hatte. «Aus einer derartigen Geschichte einfach so rauszuspazieren, als wäre nichts geschehen, ist schon eine Stärke von den Rechten und Demagogen. Das ist aber nicht typisch Österreich, wie nun alle sagen, sondern weltweit zu sehen.»

Das Unheimliche der aktuellen Weltlage: es lauert auch in den unbehausten Sounds und Songs auf «Strategies», das in Mexiko und Berlin entstanden ist. Aber das Album vermittelt doch auch eine Hoffnung und eine Kraft, die auf dem Vorgängeralbum mit dem programmatischen Namen «Thinking About Tomorrow, and How to Build It» noch vermisst wurde.