Rettet diese Band den Rock?

Auf dem «Speedway»: Einer der tanzenden Songs von Black Midi. Video: Black Midi (Youtube)

Warum ihre Musik so frei wirkt, liegt auch gerade beim Drummer Simpson und seiner Vergangenheit. Als kleines Kind – «mit vier, fünf oder sechs» – begann Simpson in Gospelbands mitzuspielen, oft dauerten die Gottesdienste stundenlang, und die Trance, die man sich bei derartigen Prozessionen vorstellt, findet man auch in den improvisierten Teilen von Black Midis Musik. «Die Einflüsse unserer Musik kommen aber von nirgends direkt her», präzisiert Geordie Greep, sie haben ja alle unterschiedliche Biografien und Einflüsse: «Wir huldigen keinem Genre. Denn kein Genre ist richtig gut oder nur schlecht, es kommt doch nur auf die Musiker drauf an.» Und zur Improvisation sagt er: «Du kannst nichts erzwingen. Erst wenn du alles loslässt, kommt man in diese Zone rein – in der etwas entstehen kann.»

Doch auch wenn Greep, der die Songs mit theatralischer Stimme zusammenhält, nun die ganzen Einflüsse verwedeln möchte: Black Midi docken an Bands wie die britischen Post-Punker This Heat an – freilich ohne deren Kalte-Krieg-Bedrohungs-Ästhetik –, und wenn Greep auf der Bühne steht, dann denkt man wegen seiner Schärfe auch an den jungen David Byrne, und zwar nicht, weil eine ihrer besten Singles den Titel «Talking Heads» trägt.