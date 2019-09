Sanft, aber bestimmt

«Liberation» heisst das Debütalbum, das an diesem Abend getauft wird. Es bringt dezente Songs mit jazziger Schlagseite, relaxed in der Tradition der Westcoast-Songwriterkunst, mit einem Schuss Soul und etwas Reggae angereichert. Live werden die jazzigen Akzente durch Gastsaxofonistin Katrin Marti verstärkt, zwischendurch gibt es einen Abstecher in die Disco. Dass die Musikerinnen von Sister Moon erst vor einem Jahr zum ersten Mal gemeinsam auftraten, hört man nicht. Im Gegenteil: Es ist das Kollektiv, das hier überzeugt, auch wenn sechs eigenständige Persönlichkeiten auf der Bühne stehen.