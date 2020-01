Ramazzottis Nummer 1-Hit aus dem jahr 1986: «Adesso Tu». Quelle: Youtube/ErosRamazzotti

Wie es sich für eine Teenagerliebe gehört, verschwand sie irgendwann zwischen dem ersten Bier und dem ersten richtigen Knutschgspänli. Das war aus Fleisch und Blut und säuselte auf Schweizerdeutsch. Trotzdem war ich empört, als mir ein Freund letzthin zuraunte: «Eros Ramazzotti ist auch nur noch Helene Fischer auf Italienisch.»

Also bitte! Sicuramente no! Es ging mir nicht um den Szenevergleich, Eros ist ja immer Schlagersänger gewesen. Aber Helene Fischer war bei «Adesso tu» gerade mal zwei Jahre alt, und sie nervt mich kolossal. Aus ungefähr 84 Gründen. Ich hörte also kurz ins letzte Album rein (und studierte dessen Cover. Dio Millionen Eros im Regen mit weissem Hemd, also Wet-T-Shirt-Contest in sehr, sehr peinlich). Und wusste plötzlich, was mein Freund meinte: Alles klingt gleich. Eros ist zu einer Figur geworden, die einst einen wirklich krassen Hit landete, oder eineinhalb in seinem Fall, und nun ewig von ihm leben wird. Wie Atemlos-Helene.

Was sagen Sie? Se bastasse una canzone? Ein Lied reicht ja auch? Nein. Ich glaube nicht.

PS: Meine zweite grosse, bis heute andauernde Liebe waren übrigens Depeche Mode. Ich habe keine Angst, sie an die Schlagerwelt zu verlieren.

Eros Ramazzotti tritt am Top of the Mountain Closing Konzert in Ischgl auf (2.5.), Helene Fischer am Snowpenair auf der Kleinen Scheidegg (5.4.)