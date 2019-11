Wenn der echte Tod das Haus betritt, klingt alle Lyrik dumm

Die Ehe ist bereits wieder zerbrochen, die Tabloidzeitungen berichteten, erwähnt Elverum bitter auf dem neuen Album. Er lebt nun nicht mehr im reichen Teil von New York City, sondern er ist wieder zurück in Anacortes, jenem Fischereistädtchen am nordwestlichsten Zipfel der USA. Dort hat er mit Julie Doiron (mit der er vor zehn Jahren bereits den ersten «Lost Wisdom»-Teil aufgenommen hat) das neue Album eingespielt. Gemeinsam finden sie zu einer Sprache, die wieder ein Mehr an Metaphern bringt, zuweilen auch Zuflucht im Metaphysischen sucht.

Aber es bleiben zunächst jene nackten Zeilen hängen, in denen Elverum sein Dasein als Witwer und geschiedener Mann seziert. Etwa im Song «Widows», wenn er singt, dass er aufgewacht sei, zitternd und mit gebrochenem Herzen, und seine Hand wie Lachshaut stinke. Und er fragt sich, nur einen Song später, bei jedem Sonnenuntergang, ob es da noch einen weiteren Frühling geben werde.

Doch den Glauben an die Liebe, an das Glück auch, hat Elverum noch nicht aufgegeben. Wie er mit Julie Doiron die Zeile «I believed in love and I still do» singt, dann rückt das private Schicksal in den Hintergrund. Es ist dann schlicht einer der traurigsten und doch schönsten Lovesongs der vergangenen Jahre.

Mount Eerie with Julie Doiron: Lost Wisdom pt. 2 (P.W. Elverum & Sun)