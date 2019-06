Totale Überwältigung und totale Überwachung

Und beim Begriff «progressiv» zur Beschreibung des musikalischen Vortrags scheiden sich bereits die Geister: Was ist fortschrittlich an einer Band, die seit dreizehn Jahren kein neues Album zustande gebracht und seit ihrer Gründung im 1990 keine wesentlichen Modifikationen an ihrem Klangbild vorgenommen hat? Was ist zukunftsweisend daran, der etwas in die Jahre gekommenen Kunst des episch in die Länge gedehnten Kunstrocksongs zu einer Renaissance zu verhelfen? Ist eine Revolution auch nach einem Vierteljahrhundert noch revolutionär? Die Fan-Gefolgschaft – mehrheitlich im Ü-40-Segment angesiedelt – würde solche Fragen mit Blicken kontern, die nur besonders ruchlosen Ketzern oder Verrätern vorbehalten sind.

Verliebt in Details

Das Quartett aus Los Angeles hat es geschafft, ein treu ergebenes Geleit an musikalisch Andersdenkenden hinter sich zu scharen. Dafür brauchte es ein paar rätselhafte Interviews, eine konsequente Verweigerung der Öffentlichkeitsarbeit, ein explizit alternatives Veröffentlichungsgebaren und ein Bestreben, das burschikose Metal-Genre mit Kunst und Gefühl zu unterfüttern. Es gab Zeiten, da verkaufte Tool in den USA mehr Tonträger als der Stadionrock-Überliebling Bon Jovi, und wenn die Band auch weiterhin Tonträger feilbieten würde, wäre dem wohl noch immer so. Die produktionstechnische Gemächlichkeit sei dem eigenen Perfektionismus und der Detailverliebtheit geschuldet, erklärt die Band gern.

Ihr Hallenstadion-Konzert offenbart bald, was damit gemeint ist, und warum diese Band völlig zu Recht dermassen angehimmelt wird.

Gewalttätig und gewaltig schön: Maynard James Keenan im Hallenstadion.

Tool wuchtet seinem Publikum knapp zwei Stunden lang mehrfach verschachtelte Musikdramen entgegen – grossartig, beängstigend, klaustrophobisch, gewalttätig und gewaltig schön. Ihre Stücke dauern gern über zehn Minuten, sie verzichten grösstenteils auf Strophen und Refrains, sie verzichten generell auf alles, was man naheliegend mit Gitarre, Bass und Schlagzeug so anstellt.