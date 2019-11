Und zum Dessert «079»

«Über ds Chrüz» nennen sich die lange angekündigten Konzerte, die dieses Wochenende stattfinden. Das Berner Symphonieorchester spannt mit Lo & Leduc zusammen, durch den Abend führt Chefdirigent Mario Venzago. Seit Wochen sind die drei Abende ausverkauft, das Publikum im neu renovierten Grossen Saal des Casinos ist jung wie sonst nie, auch wenn der Altersdurchschnitt trotzdem bei 40+ liegt. Jährlich will das BSO künftig für ein solches Konzert mit dem Casino zusammenspannen. Pop in die Klassik bringen, Klassik in den Pop.

Ideal für Klassikbanausen

Zuerst einmal gibts Klassik light: Johann Sebastian Bachs «Toccata und Fuge d-Moll». Zugänglich, leicht und mit Wiedererkennungseffekt, Teile daraus wurden auch schon in Film und Werbung verwendet. Der ideale Einstieg für Klassikbanausen. Und eine klare Ansage: Das BSO will an diesem Abend mehr als Klangteppich sein, es will Herzen erobern, neue, junge Herzen für die Klassik schlagen lassen. Und doch brandet der Applaus erst richtig auf, als Lo (Lorenz Häberli) in roter Jacke mit Beatles-Aufdruck auf dem Rücken und Leduc (Luc Oggier) im blauen Pulli lässig auf die Bühne kommen.

Leduc stimmt «Henker» an, eine Liebeserklärung an Bern. Das Orchester nimmt sich zurück, ist jetzt nur noch Hintergrund. Wird wuchtiger beim Refrain, ein Reggae-Feeling stellt sich ein. Und doch bleibt der Eindruck: Das Orchester ist Begleitung, ist lediglich Gefühlsverstärker. Am eigenständigsten dann, wenn die Perkussion ins Spiel kommt, neue Elemente einbringt wie beim mutig und frisch interpretierten «Cuba Bar». Und am selbstbewusstesten bei seinen eigenen Stücken, die von Chefdirigent Venzago klug gewählt sind, weil gefällig, bekannt. Sogar Gioachino Rossinis «Ouvertüre zu Guillaume Tell» wird gespielt, mit dem Reitergalopp, dem wohl jeder im Saal schon mal begegnet ist.

Pathos und Präzision

Richtig mutig wirds bei der Uraufführung von «i.ch», einer Zusammenarbeit des jungen Komponisten Sebastian Schwab mit Lo & Leduc. Ein Stück wie ein ultrakurzer Vierakter, dramatisch, düster, tragisch. Die Komposition ist eigenwillig, doch eingängig, berührend, aber nicht lieblich. Die Texte sind existentiell, kratzen stark an der Grenze zum Pathos. Harte Kost ohne Mitsinggarantie.

Die schliesslich abgefedert wird durch die leichte und mitreissende Interpretation von «Ingwer und Ewig». Das Publikum steht, es will nicht mehr aufhören zu klatschen. Es fordert eine Zugabe, die sein muss: «079» – und erst jetzt filmen Handykameras die Bühne.

Da fällts einem wie Schuppen von den Augen: Pathos und Präzision, es sind die verbindenden Elemente von BSO und Lo & Leduc an diesem Abend. Und was würde besser in diesen Saal mit Stuck und Kronleuchter passen?