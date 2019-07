Von der Kirche ins Kraftwerk

Stufen als Entwicklung

Das Thema sei als loser roter Faden gedacht, so Demenga. Jedes Konzertprogramm deutet also den Begriff der «Stufe» anders – sei es im musikalischen oder philosophischen Sinn oder im biografischen Kontext des Komponisten. So vereint beispielsweise das Konzert unter dem Titel «Zeitstufen» das Op. 1 und das Op. 135 von Ludwig van Beethoven – also dessen erstes und allerletztes Werk. An einem anderen Abend werden unter «Scale italiane» lauter italienische Kompositionen aufgeführt; von Gioacchino Rossini über Nino Rota bis hin zu Luciano Berio.

«Tonleitern gewinnen erst dann an musikalischerAussagekraft, wenn man sie in einen Kontext setzt.»Patrick Demengakünstlerischer Leiter der Musikfestwoche Meiringen

Auch die Stufe in ihrer physischen Form erhält ihre Würdigung. Demenga: «Unser Alltag wäre ohne Treppen unmöglich. Stufen sind eine Entwicklung und erlauben uns, auch physisch eine andere Ebene zu erreichen.» Augenzwinkernd verweist er dabei auf das Konzert im Grandhotel Giessbach, das bekanntlich über einen Weg mit Stufen (oder eine Standseilbahn) zu erreichen ist.

Ausserirdische Heimat

Bereits zum elften Mal schart der Berner Cellist Musikerinnen und Musiker von Rang um sich, um Meiringen für acht sommerliche Tage in einen Hotspot für klassische Musik zu verwandeln. Die Konzerte finden mehrheitlich in der Michaelskirche Meiringen statt. Der Blick ins Festivalprogramm verrät aber nebst dem Grandhotel Giessbach noch einen anderen, besonders aussergewöhnlichen Konzertort: Am Sonntag, 7. Juli, werden die Besucherinnen und Besucher ins Kraftwerk Handeck auf der Grimsel gebracht.

Wo normalerweise Wassermassen durch die Turbinen rauschen, werden an diesem Sonntagnachmittag ganz andere Klänge zu hören sein. Im Sinne des Festivalmottos geht es im Konzert um die Obertöne, also jene Teiltöne, die auf einer bestimmten Stufe eines Grundtons mitschwingen und als Gesamtes verantwortlich für die individuelle Klangfarbe eines Instruments oder generell einer Schallquelle sind.