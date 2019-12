Was die Innere Enge mit New York verbindet

Marians Jazzroom im Hotel Innere Enge ist eine Art New Yorker Enklave in Bern. Solch gepflegte Jazzclubs mit regelmässigem Programm durch die Woche findet man sonst eigentlich nur in Grossstädten, und auch hier muss man sie oft lange suchen.

Doch Bern ist eben nicht New York, und auf «Laufkundschaft» kann Marians nicht zählen. So war die Spätshow der Pianistin Connie Han am Freitag nur spärlich besucht – obschon die US-Amerikanerin mit chinesischen Wurzeln in der Szene als neuer Stern am Jazzhimmel gehandelt wird.