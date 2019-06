Welcher Song wird der Berner Sommerhit?

Was, wenn man der Angebeteten eine Nachricht auf dem Handy schreibt, wenn man mittels Doppelhäkchen sieht, dass sie angekommen ist – und doch keine Antwort erhält? Ein universelles Problem, dass es auch früher schon gab, wenn er oder sie auf dem Festnetz nicht zurückrief. Es sind Welten, die da zusammenbrechen! Und Lo & Leduc haben sie vertont. Absolutes Hitpotential.

Wir hätten da aber noch andere heisse Tipps für den Berner Sommerhit. Zum Beispiel das neue Video des Berner Musikers King Pepe. «Lambrusco» heisst der Song, er ist wie gemacht für nicht mehr ganz jugendliche Nostalgiker. Oder wie war das damals 1999 in Yvonand am Neuenburgersee? Als wir über den Strand wankten und nicht mehr auf den Zeltplatz zurückfanden? Und könnte man so ein Gefühl nicht aufleben lassen im heissen 2019?