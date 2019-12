Über hundert Gedichte von Ernst Eggimann hat der Jazzkomponist und -pianist Willy Schnyder inzwischen vertont. Sie seien, erklärt er, «schon fast zu Lebensbegleitern» geworden. Die aktuelle CD «Los es isch doch eso», die er mit drei weiteren, nicht verwandten Schnyders eingespielt hat und derzeit mit Fotoprojektionen von Dani Misteli als Musikkabarett aufführt, wird wohl nicht sein letztes Eggimann-Projekt bleiben. Schon nur, weil der Dichter persönlich die schnyderschen Vertonungen abgesegnet hat, zuletzt auf dem Sterbebett in Südfrankreich. «Man könnte sagen, sie sind meinen Gedichten auf den Leib geschrieben», soll er sich da gefreut haben.

Der Leib von Ernst Eggimanns Gedichten ist eindeutig männlich, was sich unter anderem in Tiraden über das ewig lockende Weib niederschlägt. «Di macht mer der Gring» heisst ein Stück, das die vier Schnyders lässig mit vielen Zischlauten rüberbringen. «Sie rüschtets /u chochets / u chüechlets /u chüschtets (…) u we sis de ändlech schlückt / chunnts ere de wieder ufe». Ja, es kommt auch hier wieder hoch, das schale Gefühl, das die an­geblich so fortschrittlichen 60er-Jahre hinterlassen haben. Weit und breit keine Frau fand sich neben Taktgebern wie Ernst Eggimann, Kurt Marti und Ernst Burren in der Modern Mundart, die als Vorläuferin des heutigen Spoken Word gilt.

Auf der Bühne vertritt nun Géraldine Schnyder die weibliche Hälfte der Kulturschaffenden. Mit ihrer hohen, an der HKB geschulten Stimme fragt sie ganz ernsthaft: «Was mieche / mer we mer / Bäregrabe / Bäre wäre?» Worauf Willy Schnyder vom Flügel aufspringt und zusammen mit Kontra­bassist Emanuel Schnyder und Bläser Patrick Schnyder tapsig den Ursus im Loch mimt. «Was mieche / mer we mer / Bärnerwappe / Bäre wäre?» Und die Antwort? «Dänk löie!» Was folgt, ist ein grooviges Stück, bei dem die Sängerin die wenigen Wörter immer neu phrasiert. Auch Ernst Eggimann hat gern mit Variationen eines einzelnen Wortes gespielt, frei nach dem Motto Weniger isch meh: «Es Wort isch / es Wort / bricht ab / u schwingt». Ja, so leicht und beschwingt möchte man 2020 beginnen.

CD: Los es isch doch eso. Schnyder & Schnyder & Schnyder & Schnyder spielen Eggimann. willyschnyder.ch

Live: 24. 1. Bärtschihus Gümligen; 7. 2. Stadtkeller Unterseen; 20. 3. Rössli Wahlendorf; 21. 3. Kulturhof Köniz.