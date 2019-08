Wie das Leben so spult

Mokieren kann man sich darüber natürlich auch bestens: «Wer, der noch recht bei Verstand ist, benutzt heute noch Kassette oder Schreibmaschine, wenn man doch alles auf einem Computer machen kann?», schrieb der britische Künstler Scott King, mit Schreibmaschine, auf das Cover der Kassette «Your Contribution» des Musikers Christian Naujoks, erschienen 2016 wiederum bei Martin Hossbach. «Neil Armstrong ist zum Mond geflogen, damit Idioten in den Cafés von Dalston-Neukölln-Brooklyn sitzen und so tun können, als sei es noch 1922? Tragische Idioten.»

Ein störrisches Medium

Aber vielleicht sollte man die Liebe zur Kassette einfach mal ernst nehmen. Was ist im Streaming-Zeitalter, das von den Plagen der Physis doch so herrlich befreit sein soll, denn der Reiz des Magnetbands? Es macht zum einen, ähnlich wie die Rille im Vinyl, noch ein genaues Verhältnis zwischen Spieldauer und Speicherkapazität anschaulich. Einem Musik-File auf dem Computer oder einem Stream aus der Wolke sieht man seine Grösse, Länge, Spieldauer nicht sofort an. Anders bei der Kassette: Je länger ein Album, desto dicker der Bandwickel, der beim Abspielen vom einen Rädchen auf das andere wandert.

Wer denkt da nicht an die Sanduhr? Ja, jedes einzelne gehörte Musikstück ist Lebenszeit! Zum anderen kann man, und das ist vielleicht noch wichtiger, die Kassette nicht so einfach durchskippen. Die Skip-Taste ist die beliebteste Funktion im Streaming-Zeitalter – alles, was nicht innerhalb weniger Sekunden gefällt, wird sofort übersprungen. Die Kassette kann man höchstens vorspulen, aber so ganz zielsicher ist das auch nicht. Sprich, man ist häufiger mal gezwungen, auch etwas zu hören, was man vielleicht lieber überhören wollte. Aber vielleicht will man es dann ja, mit der Zeit, doch gerne hören?

Die Kassette böte dann das, was im Digitalzeitalter immer seltener wird: Kunsterziehung durch ein gewissermassen störrisches Medium. Und da haben wir über den Brillanzverlust des Bandes noch gar nicht nachgedacht: Auch diejenige Musikkassette, die man nur anhört, ohne sie zu überspielen, klingt irgendwann immer dumpfer. Vielleicht wird man sie deswegen gar nicht allzu häufig abspielen? Vielleicht will man die geliebte Musik vor Abnutzung schützen? Das wäre eine neue, aber eigentlich ja alte Ökonomie des Zuhörens. Sparsamer Musikkonsum. Vorausgesetzt natürlich, man hält nicht die Kassette in der Hand, während man dazu den passenden Stream einschaltet.