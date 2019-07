«Wie geht es deiner Panik, Brian?»

Der schöne blonde Mann, als Kind ehrgeiziger, kühler Eltern der Mittelklasse in einem Vorort von London aufgewachsen, überdurchschnittlich intelligent und sensibel, von Asthma und Ausschlägen geplagt, ein Virtuose an allen möglichen Instrumenten: Er war schon vor seinem Tod am Ende. In den letzten Jahren mit den Stones war sein Gesicht aufgedunsen vom Alkohol, er hatte tiefe Ringe unter den Augen, sein Blick wirkte verwirrt durch die wahllosen Drogen, die er einwarf. Er litt an Angstanfällen und Paranoia. «How’s your panic meter, Brian?», begrüsste ihn Bob Dylan, als Jones ihn in New York besuchte.

Er konnte alles spielen

Je mehr die Stones mit ihrer vitalen, mal wilden und dann wieder zerbrechlich schönen Musik auffielen, desto schneller fiel ihr unberechenbarer Kollege zusammen. Sie taten wenig, um ihm zu helfen. Mick Jagger und Keith Richards schlossen ihn aus, machten sich über ihn lustig und machten ihn fertig. Wie oft, wenn eine Gang junger Männer sich zusammentut, wird Dominanz über die Vernichtung des Schwächsten sichergestellt.

Dabei war Brian Jones am Anfang der Stärkere gewesen. Auch wenn Jagger und Richards die Geschichte zu ihren Gunsten umgeschrieben haben, müssten sie zugeben, was alle Freunde und Mitmusiker jener Zeit erkannten, weil sie es erlebten. Der Musikjournalist Paul Trynka hat diese Stimmen für seine exzellente Biografie über Brian Jones gebündelt, die dem Geplagten gerecht wird, ohne ihn zu verklären («Sympathy for the Devil», 2014).

Multiinstrumentalist Jones spielte auch die Sitar. (Foto: Redferns)

Keine Frage, Brian Jones war der vielfältigste Musiker der Band. Schon mit 19 Jahren stand er auf der Bühne, beeindruckte alle mit seinem brillanten Spiel auf der Slide-Gitarre. Er kannte sich aus im Blues und im Jazz, studierte die Besten auf seinem Plattenspieler. Mühelos lernte er Klarinette, Saxofon, Klavier und Orgel, Perkussion, Dulcimer und andere Instrumente. Seine Slide-Gitarre subtilisiert Stücke wie «Little Red Rooster» oder «No Expectations», seine Marimba hält «Under My Thumb» zusammen, auf «Paint it, Black» exotisiert er das düstere Stück von Jagger/Richards mit einer Sitar, «Ruby Tuesday» wird vom Klang seiner Blockflöte bestimmt. Er war es und nicht Ry Cooder, der Keith Richards das Open Tuning auf der Gitarre zeigte. Mick Jagger lernte von ihm die Mundharmonika spielen.

Jones war in den ersten Jahren auch der Chef der Band, Antreiber, Perfektionist. Im Studio entschied er, welche Songs die Stones spielen sollten und wie. Während Mick ungelenk auf der Bühne herumstand, während Keith im Hintergrund an der Gitarre arbeitete, spielte Brian Jones den Star, und alle schauten nur auf ihn. Er war offen für alles und für alle. Er freundete sich mit den Beatles an, mit Pete Townshend, Jimi Hendrix und anderen Kollegen, teilte grosszügig seine Kenntnisse und Einfälle mit ihnen. Die Musiker schätzten ihn, die Frauen liebten ihn.