Wie Rammstein zum Sitztanz-Soundtrack im Pflegeheim wurde

Man sieht alte Menschen, die im Sitzkreis zu Rammstein-Beats auf den Boden stampfen. Wie kommt man auf so was?

Lisa und ich sind glühende Rammstein-Fans, auf einem Konzert in Berlin haben wir im Juni auch viele Ältere gesehen, die sich teilweise sogar in Rollstühlen von den Angehörigen haben hinfahren lassen, um Rammstein zu feiern. Auf dem Heimweg kam uns die Idee, Mensch, das sollten wir mal in unserem Arbeitsalltag ausprobieren. Fehlte nur noch ein Lied.

Von Rammstein eignet sich ja nicht alles...

Es muss eine deutliche Aussage haben und bei Rammstein hat jeder Song was zu sagen. Aber es darf natürlich nicht zu schnell und zu hart sein: «Ich will» und «Diamant» passen perfekt.

«Ich will» hat aber schon Wumms.

Ja, hat es. Viel mehr darf es nicht sein. Aber der Text drückt die Grundbedürfnisse eines älteren Menschen besonders schön aus: Ich will gesehen werden. Ich will fühlen. Ich will, dass ihr mich hört. Ich will, dass ich verstanden werde. Alles elementar wichtig für alte Leute.

Im Originalvideo zu «Ich will» spielt die Band Terroristen, die eine Bank überfallen, um Aufmerksamkeit zu erregen. Haben Sie das Ihrem Sitzkreis vorgeführt?

Nein, damit könnten die alten Leute natürlich nichts anfangen. Im Originalvideo geht es um was ganz anderes.

Um die Gier nach Ruhm und Macht.

Aber nicht im Lied. Wir legen den Text anders aus, so, wie er für uns passt. Es ist doch so: Der Künstler hat Freiheiten und die, die sich das anhören, genauso. Wir wollten natürlich auch – was anderes machen Rammstein ja auch nicht – ein bisschen provozieren.