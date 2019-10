Zwanzig Jahre für eine Idee

Vor zwanzig Jahren hatte sie die Idee, sich einen eigenen, transportablen Tanzboden zu bauen, weil sie als Flamencotänzerin immer wieder auf lausigen Bühnen auftreten musste, die ihre fein nuancierte Fussarbeit nicht richtig klingen liessen. Losinger experimentierte mit verschiedenen Hölzern, Ton­abnehmern und Unterlagen. Die Idee begann zu vibrieren, zu schwingen, und der Wunsch nach einem Klangboden trieb die Tänzerin weg von ihrem damaligen Ensemble Flamencos en route, hinaus ins Ungewisse.

Was für ein Quantensprung war es dann, auf dem ersten Boden zu tanzen, den der Instrumentenbauer Hamper von Niederhäusern nach Ania Losingers Idee konstruierte! 4,5 Quadratmeter gross und 400 Kilogramm schwer war das Bodenxylofon, das sie zur Jahrtausendwende zu bespielen begann. Von diesem Moment an war die Tänzerin auch auch Musikerin. Die Kastagnetten ersetzte sie durch lange Holzstäbe mit Klappen, die sie mit den Händen bediente; gleichzeitig setzte sie mit den unteren Enden der Stäbe auf dem Xylofon eigene Akzente zur Fussarbeit. So entstanden faszinierend komplexe Polyrhythmen.

Die Idee bekam einen Namen: Xala, inspiriert von einem alten baskischen Perkussionsinstrument. Schlagen. Stampfen. Sub­­limieren. Ania Losinger entwickelte klingende Choreografien wie das «New Ballet for Xala», das mit einem stringenten Lichtkonzept zur Aufführung kam. Gleichzeitig begann sie auch, Kompositionen des Jazzmusikers Don Li tänzerisch umzusetzen, in dessen Tonus-Labor an der Berner Kramgasse sie eine neue Heimat fand.

Die Idee wuchs. Reduktion aufs Maximum lautete Ania Losingers Devise dabei, bestärkt durch die Begrenzung des Raums auf der Xala und die Minimal Music, die im Tonus-Labor erforscht wurde. Nach zehn Jahren baute Hamper von Niederhäusern eine leichtere Xala, die sich in ihre Teile zerlegen liess und 2010 mit Ania Losinger nach Shanghai reiste. Dort trat sie mit ihrem Partner Mats Eser an der Marimba im spanischen Pavillon der Weltausstellung auf.

In den folgenden zehn Jahren baute Hamper von Niederhäusern weitere Xalas, die sich in Grösse und Klangfarbe unterscheiden. Ania Losinger entwickelte weitere Programme, die nun im Jubiläumszyklus The Xala Matrix von Oktober bis Januar live zu erleben sind. Ort des Geschehens: der Orbital Garden im einstigen Tonus-Labor an der Kramgasse. Dort kann man die Xala auch selbst ausprobieren und dabei ins Gespräch kommen mit einer Künstlerin, die ihrer Idee treu geblieben ist.

Xala-Zyklus: 26. Oktober 2019 bis 4. Januar 2020, Orbital Garden, Kramgasse 10, Bern. Programm: www.anialosinger.com