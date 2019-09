Schweizer Buchpreis: Die Favoritin heisst Sibylle Berg

Es gab immer Jahrgänge, da konnte man bei der Bekanntgabe der Shortlist auf den Sieger wetten. Das war so letztes Jahr, als Peter Stamm den Schweizer Buchpreis – endlich – gewann, das war so 2017 mit Jonas Lüscher. In diesem Jahr müsste man sich schon sehr wundern, wenn es am 10. November nicht heisst: Der mit 30'000 Franken dotierte Schweizer Buchpreis, die wichtigste literarische Auszeichnung des Landes, geht an Sibylle Berg.