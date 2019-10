Gestatten: Adrenaline

Adrenaline, die eine eigenwillige rote Zopffrisur trägt und auf dem Cover ziemlich hochnäsig auftritt, dürfte für beträchtliches Chaos im gallischen Dorf sorgen – namentlich unter den männlichen Teenagern, von denen zwei Exemplare ebenfalls vorgestellt wurden: Es sind die Söhne des Fischhändlers Verleihnix und des Schmiedes Automatix (sie heissen Blinix und Selfix), wobei man bei diesen Figuren zu einem Trick habe greifen müssen, wie Szenarist Ferri verrät.

Und noch ein Teenager ...

Da diese verschlafenen Buben in «Asterix»-Abenteuern bisher keine Rolle spielten, habe man sie als Studenten in Condate (Rennes) konzipiert, die nun in den Semesterferien nach Hause kämen – und da auf die mutmasslich resolute Adrenaline treffen. Es gebe ausserdem einen weiteren Teenager im Dorf, sagte Ferri – und präsentierte ein Bild von Obelix, der sich an der Schulter von Asterix ausheult mit den Worten: «Buhuuu!!! Die anderen Teenager mögen mich nicht!!!»

Bestätigt wurde überdies die Vermutung, dass das 38. «Asterix»-Abenteuer diesmal keine der üblichen Reisen enthält, sondern im Wesentlichen in und um das gallische Dorf spielt. Aber eben – ein bisschen muss man sich noch gedulden: «Die Tochter des Vercingetorix» erscheint am 24. Oktober mit einer internationalen Startauflage von 5 Millionen Exemplaren.