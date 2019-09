Die mit den Kabarettpreisen

Lisa Catena Sie versuchte sich als Punkrockerin, als Chansonnière und hat schliesslich im politischen Kabarett ihre Be­rufung gefunden. Heute gewinnt Lisa Catena regelmässig Preise, auch in Deutschland: am Freitag wurde bekannt, dass sie am 22. Dezember den Deutschen Kabarettpreis in Empfang nehmen darf. Nicht den Hauptpreis zwar, sondern den Förderpreis. Aber immerhin. Vielen Schweizern ist die Ehre noch nicht zuteilgeworden. 2013 gewann Andreas Thiel, 2015 das Duo Ohne Rolf. Und jetzt ist die Reihe also an Lisa Catena (39), Thunerin mit einer Kolumne im «Thuner Tagblatt» und mit einem YB-Saisonabo im Portemonnaie.