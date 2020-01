Entlarvte Lügen

Auch Daniela Voss als Lehrerin, die für das alte System und ihre Ideale eintritt, vermag zu berühren. Sie will den Schlüssel zum Safe, in dem die Prüfungen der Schüler liegen, nicht herausgeben. Sie weigert sich, das System als das zu erkennen, was es ist: ungerecht. Ganz anders die Jungen, die ein Stück vom Kuchen wollen. Das gegenseitige Misstrauen erreicht einen Höhepunkt, als die Besatzer beschliessen, die Wohnung zu durchsuchen.

Zum Sound ihrer Zeit, in Slow-Motion-Posen, bekommt das Spektakel etwas Filmisches. Besoffen endet Vitja in der Dusche der Lehrerin, während Ljalja das Unrecht, das sie tun, erst erkennt, als es fast zu spät ist. Aufrichtig möchte die Lehrerin ihre Schüler in die Welt entlassen. Doch diese entlarven die Lügen der älteren Generation und verlieren dabei jeden Anstand.

Nächste Vorstellung: Do, 16.1.,20 Uhr, Theater an der Effingerstrasse, Bern. www.dastheater-effingerstr.ch