Matte-Theater startet mit Fest in Jubiläumssaison

Am 18. September wird dann der Theaterbetrieb wieder aufgenommen. Zum Auftakt gibt es fünf Einakter von Anton Tschechow. Die vor ungefähr 130 Jahren entstandenen Texte sollen in der Dialektfassung der künstlerischen Leiterin Corinne Thalmann «in die Gegenwart transferiert» werden, wie das Theater am Dienstag mitteilte.

Es folgt eine Schweizer Erstaufführung: «Die Berater» von Neil Fleming wird ab 2. November gespielt. Auch eine Uraufführung ist unter den sechs neuen Produktionen: das Kinderstück «So ein Dingsda, da!» von und mit Livia Franz und Markus Maria Enggist. Und der Matte-Evergreen schlechthin steht ebenfalls wieder auf dem Programm: «Kriminalgschicht» der Berner Troubadours.