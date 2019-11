MeToo bei Film und Bühne – auch Handlungsbedarf in der Schweiz

Es war ein strahlender Tag im nun zu Ende gehenden Jahr, und die junge Schauspielerin (Name der Redaktion bekannt), die sich für ein Filmcasting bereit machte, war guter Dinge. Schliesslich hatte sie seit Matur und Schauspielausbildung bereits einige Bühnen- und Filmauftritte ergattert. So dachte sie sich nichts, als der Mitarbeiter des Regisseurs sich zu Beginn des Castings verabschiedete und sie sich in einem Einzelinterview wiederfand.