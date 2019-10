Unsoziale Medien

Herzlich willkommen zum guten Deutsch in aller Kürze. «Social Media» – Sie wissen, was das ist. Meinen Eltern könnte ich es schon nicht mehr erklären. Das Phänomen ist ja auch erst in den letzten 15 Jahren aufgekommen. Es umfasst Angebote, mit denen man sich im Internet vernetzen kann. Im Unterschied zu den traditionellen Medien geht die Kommunikation nicht von einem Sender zu vielen Empfängern, sondern im Prinzip von jedem zu jedem. Über Facebook oder Twitter ist es möglich, in kürzester Zeit Hunderte, Tausende, ja manchmal Millionen Menschen zu erreichen. Eine tolle Erfindung, die wie alle tollen Erfindungen auch ihre Schattenseiten hat.