ww3 – Junge twittern ihre Angst vor dem dritten Weltkrieg

Soldat sein ist halt doch kein so lockerer Beruf, wenn der Undiplomat-in-chief eine Fortsetzung der Politik mit militärischen Mitteln betreibt.

Die Angst – nicht nur eine Teen-Angst – ist immer spürbar in den Tweets, den Tiktoks, egal, ob sie erklären, beschwichtigen oder Witze reissen. «Do you fuck with the war?», fragt einer darin beispielsweise, baff und fassungslos. Ein anderer zerreisst seinen Einberufungsbescheid.

There's just tons of content about potentially getting drafted

In solchen Zeiten ist es toll, wenn man Asthma oder sonst etwas Schlimmes hat und untauglich ist, schlussfolgert mancher im Netz. In einem Tweet tanzen sich die Kranken vor Freude schier gesund.

Everyone with asthma who can't be drafted for World War III

Und junge Frauen stellen plötzlich fest: Na so was, sie sind ja schwanger! Alle miteinander! Das sei just vor der Tauglichkeitsprüfung für den Militärdienst passiert, heisst es in einem Tiktok; so ein dummer Zufall. Oder sie halten, wie sie in vielen Memes beteuern, sowieso nichts von Gleichberechtigung und haben viel zu viel im Haushalt zu tun, mit Putzen und Kochen, Waschen und Windelwechseln, um Zeit für Krieg und Co. zu haben.

Überhaupt: Wer Trump gewählt hat, der soll gehen, wird immer mal wieder gesagt. Die andern bleiben schön zu Haus. Als letzte Rettung vor dem Militärdienst wird vorgeschlagen, sich als Illegaler auszugeben: «Ich nicht sprech' Ingles, keine Papiere, ich geh heim nach Mexiko, bye.» Eine Umkehr des Wanderungsstroms, über den Trump so geklagt hatte. Ein Win-win.