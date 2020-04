Telefon-Podcast «Frey zu Hause» – «Kulturelle Veranstaltungen werden wohl zuletzt wieder zugelassen» Im Corona-Podcast von Patrick Frey spricht die Schauspielerin und TV-Moderatorin Susanne Kunz über Erfolge und Misserfolge. Und sie fragt sich, ob ihr neustes Theaterstück «Mord im Sihlwald» aufgeführt werden kann.

«Frey zu Hause – das ist der Corona-Telefon-Podcast mit Patrick Frey und seinen Gästen über das Leben in der «aussergewöhnlichen Lage».

Der Schauspieler und Autor Patrick Frey will wissen, wie es den Schweizerinnen und Schweizern während der Corona-Pandemie geht. Er ruft prominente und weniger bekannte Menschen an und führt ein persönliches Gespräch. Daraus entsteht ein authentischer und ungeschnittener Telefon-Podcast in einer «aussergewöhnlichen Lage».