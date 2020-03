Gartenprojekt in Steffisburg – Kulturgarten geht in die zweite Runde Das Projekt, bei dem Garteninseln in der ganzen Gemeinde bepflanzt werden, soll dieses Jahr noch mehr Leute anlocken. Janine Zürcher

Letztes Jahr bepflanzten Interessierte Garteninseln und den Mustergarten an der Bahnhofstrasse mit Bäumen, Büschen und Blumen. Foto: PD

Im Mai ist es wieder so weit: Das Projekt Kulturgarten, das die Gemeinde Steffisburg letztes Jahr lancierte, geht heuer in die zweite Auflage. Das Konzept ist dasselbe: An fünf Standorten in der Gemeinde werden sogenannte Garteninseln installiert, die Freiwillige auf Anmeldung bepflanzen und betreuen können.