Burgdorf – Kurz vor der Eröffnung: Eklat im Schlossmuseum Im Vorstand des Vereins Museum Schloss Burgdorf brodelt es. Nach dem Präsidenten ist nun auch der Vizepräsident zurückgetreten. «Eine konstruktive Zusammenarbeit war nicht mehr möglich», sagt er. Markus Zahno

Die Eröffnung des Schlosses Burgdorf ist auf den 25. und 26. April geplant. Foto: Raphael Moser

In anderthalb Monaten soll das umgebaute Schloss Burgdorf eröffnet werden. Die Stadt setzt grosse Hoffnungen in das Projekt, das eine Jugendherberge, ein Restaurant, ein Trauungslokal und ein Museum vorsieht. Das Museum wird derzeit eingerichtet. Doch kann es tatsächlich plangemäss in Betrieb gehen?