Mit 88 Jahren – Langjähriger Patron von Weiss+Appetito verstorben Der frühere Verwaltungsratspräsident des Baudienstleisters Weiss+Appetito, Mario Appetito, ist 88-jährig verschieden.

Ein Fahrzeug der Weiss+Appetito-Flotte. Der Baudienstleister beschäftigt über 500 Mitarbeitende in vier Ländern. Mario Appetito war 40 Jahre lang in der Firmengruppe tätig. Foto: PD

Mario Appetito, der frühere Verwaltungsratspräsident des Baudienstleisters Weiss+Appetito, ist mit 88 Jahren verstorben. Das geht aus Todesanzeigen hervor, die am Dienstag in der Berner Presse erschienen sind.

Mehr als 40 Jahre lang habe Mario Appetito die Firmengruppe als Bauführer, Geschäftsführer, Verwaltungsrat und Verwaltungsratspräsident geprägt, heisst es in der Todesanzeige des Unternehmens.

Gegründet wurde die Firma 1923 in Bümpliz durch Otto Weiss. 1958 trat Mario Appetito in die Unternehmung ein. Heute beschäftigt die Weiss+Appetito Gruppe nach eigenen Angaben über 500 Mitarbeitende in der Schweiz, Deutschland, Frankreich und Österreich. Das Unternehmen ist mehrheitlich im Besitz von Geschäftsleitung und Mitarbeitenden.

sda/ngg